cai. “NATALE IN QUOTA”

Dal 15 dicembre al 15 gennaio, 15 film tra i più amati dalle edizioni recenti del Trento Film Festival in streaming

MONTAGNA. [M.F.] Dal 15 dicembre al 15 gennaio, 15 film tra i più amati dalle edizioni recenti del Trento Film Festival e scelti fra le produzioni sostenute dal Cai saranno disponibili in streaming, per viaggiare e sognare in alta quota.

La presentazione online si terrà giovedì 10 dicembre alle 11 in diretta sulle pagine Facebook di i Club alpino italiano e Trento Film Festival.

Interverranno:

Vincenzo Torti, Presidente generale Cai

Mauro Leveghi, Presidente Trento Film Festival

Renato Veronesi, Referente del presidente per la Commissione cinematografia e cineteca Cai

Sergio Fant, Responsabile programma cinematografico Trento Film Festival