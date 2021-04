CAKE STAR PRATO: VINCE LA PASTICCERIA VELLA CAFÈ

Il commento del titolare Marco Colzi

PRATO. [a.b.] È stata la pasticceria Vella Cafè di Galciana, gestita da Marco Colzi, a vincere ieri sera la sfida contro la Pasticceria Betti di Chiara Salimbeni e la pasticceria Guastini di Alessio Guastini nella nuova puntata di “Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021” (giunta alla quarta edizione) andata in onda ieri su Real Time (canale 31) ambientata a Prato.

Il viaggio tra le tre pasticcerie pratesi, capitanato dai conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara hanno visto alla fine trionfare il locale di Colzi (con la sua grande offerta di dolci) grazie soprattutto ai voti di Damiano Carrara (rimasti segreti fino all’ultimo momento) che sommati al punteggio parziale (che vedeva in testa la pasticceria Guastini) hanno stravolto la classifica dando la vittoria alla “Vella Cafè” con 40 stelle totali.

A dare i voti da zero a cinque sulle tre categorie (location, cabaret di paste e il pezzo forte) oltre ai conduttori sono stati anche i tre pasticceri.

«Siamo arrivati al termine di questa meravigliosa avventura iniziata a gennaio – ha commentato sul profilo facebook Marco Colzi, titolare della pasticceria Vella Cafè di Prato – È stato difficile “nascondere” il risultato fino ad ora, ma con gioia condividiamo con tutti il nostro premio.

Un ringraziamento va alla mia famiglia che “sopporta” e “supporta” in tutto, a Gianluca Biagi che ha “lottato” in prima linea con me, alla nostra cliente habitué Margherita Proto che ci ha spalleggiato fino alla fine.

Sicuramente tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il mio staff composto da Viola Baroni, Vincenzo Ruberto, Emanuela Aquilano, Jessica Giordano, Chiara Franchi, Mirea Mazzinghi che ogni giorno mettono passione in questo lavoro.

Inoltre ringrazio “Blooming Dream” per l’allestimento floreale e “Hello Darling Prato” per i complementi d’arredo. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto dimostratoci”