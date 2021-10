calcio. ABBUFFATA DI GOL ALLO STADIO RACITI PER L’AC QUARRATA OLIMPIA

Finisce 5-2 contro la Virtus Marina di Massa nella prima di campionato (Promozione, girone A)

QUARRATA. Esordio più che positivo per l’Ac Quarrata Olimpia, nel primo scontro del campionato 2021-2022. Inserito nel girone A di Promozione Toscana il Quarrata che giocava in casa ha superato la Virtus Marina di Massa, come avvenuto nell’esordio dello scorso anno, con un punteggio tennistico.

Finisce 5 a 2 per i giallorossi con Andrea Bonfanti protagonista di giornata autore di una fantastica tripletta. Gara che si sblocca dopo 8 minuti con un colpo di testa su azione d’angolo di Andrea Bonfanti, raddoppio al 22′ con il gol di Lanzilli che in contropiede batte l’estremo difensore avversario con un pallonetto dai 20 metri.

Prima del riposo la Virtus si riporta in parità grazie al gol di Andreazzoli al 39′ bravo nell’anticipare Giuntini, e al 42′ con il gol di Ferrari.

Nella ripresa al 65′ è Felici a riportare in vantaggio i giallorossi di mister Agostiniani con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Cortonesi. Al 73′ sale in cattedra Andrea Bonfanti che con un colpo di testa sempre su azione d’angolo battuto da Cortonesi, batte per la quarta volta l’estremo difensore avversario.

Al 78′ il numero 10 quarratino corona la sua fantastica giornata con un gol da cineteca mettendo a segno la sua tripletta personale con una rovesciata che finisce all’incrocio dei pali. Mercoledì si replica al Bellucci di Agliana contro Amici in Coppa Italia, partita decisiva per il passaggio al turno successivo.

[ac quarrata olimpia]