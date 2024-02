calcio. AC QUARRATA OLIMPIA, A RICCARDO AGOSTINIANI LA GUIDA DELLA PRIMA SQUADRA

Lo ha comunicato oggi la società giallorossa dopo l’esonero di Francesco Fabbri

QUARRATA. [a.b.] Come già avvenuto nel novembre del 2019 dopo l’esonero dell’allenatore Federico Montagnolo l’Ac Quarrata Olimpia, dopo avere sollevato dall’incarico mister Francesco Fabbri ha affidato la guida della prima squadra di nuovo a Riccardo Agostiniani, già allenatore della società giallorossa e dallo scorso anno dopo la retrocessione con il Quarrata confermato nelle vesti di direttore sportivo. Ex allenatore della Pistoiese. Classe 1960, ex giocatore (è stato centrocampista fino alla allora quinta serie con le maglie di Pescia , Ponte Buggianese e Montemurlo) il nome di Agostiniani è legato alla rinascita della Pistoiese di Orazio Ferrari (con la promozione in seri D nella stagione 2010/2011). Ha allenato a partire dai primi anni Novanta il Montemurlo, il settore giovanile della Pistoiese, Giovanissimi e Allievi e nel 1993 la prima squadra del Quarrata in Eccellenza. Successivamente è stato allenatore del Porcari Montecarlo (con la scalata della squadra dalla Prima Categoria all’Eccellenza, fino alla vittoria della Coppa Italia e alla mancata promozione in serie D persa allo spareggio.

Ha quindi vinto il campionato di Promozione a Uzzano, poi è tornato a Montemurlo, in Eccellenza, dove ha allenato Tommaso Guasti. A Montemurlo Agostiniani ha vinto una Coppa Italia. Ha vinto il campionato di Promozione con il Castelfiorentino e il Lanciotto Campi, poi dopo una parentesi all’Appennino Pistoiese, è approdato al Pistoia Club di Ferrari, dove ha ritrovato Guasti. Vince il campionato, poi segue Ferrari nell’avventura della nuova Pistoiese. Vince subito il campionato di Eccellenza, poi dopo 3 mesi di serie D si dimette per motivi lavorativi.

Pescia in Eccellenza, poi di nuovo la Pistoiese sulla panchina della Berretti. Infine ha allenato il Maliseti Tobbianese e il Lampo.

Il Giudice Sportivo ha intanto accolto il reclamo dell’AC Quarrata Olimpia riguardante la gara Isolotto – Ac Quarrata Olimpia terminata con il risultato di 2-2 ed ha assegnato il risultato di 3-0 a favore della Società giallorossa.