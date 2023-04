calcio. AC QUARRATA OLIMPIA, INTERROTTO IL RAPPORTO CON IL DS ALFREDO BRACALI

La società giallorossa ringrazia il direttore sportivo uscente per il lavoro svolto

QUARRATA. Alfredo Bracali non è più direttore sportivo della società giallorossa. L’Ac Quarrata Olimpia ha comunicato infatti l’interruzione del rapporto di collaborazione.

“Nel ringraziare Alfredo per il lavoro fino a quì svolto con serietà, massima professionalità e amicizia, la società augura allo stesso le migliori fortune per il proseguo della sua attività sportiva”.

