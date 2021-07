calcio. AGLIANESE DA RIFONDARE

Addio a mister Matteo Capecchi. Via anche Piero Marini

AGLIANA. La società Aglianese Calcio 1923 comunica che Matteo Capecchi non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e i ringraziamenti per l’impegno profuso sulla panchina neroverde.

La società è al lavoro per individuare la guida tecnica per la prossima stagione. Inoltre, l’Aglianese ha confermato che Piero Marini non è più il responsabile della formazione juniores.

Nel ringraziarlo per la collaborazione e per il prezioso lavoro svolto in questi anni, la società riferisce che nel corso della prossima settimana sarà comunicato il nome del sostituto.

[comunicato stampa]