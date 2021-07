calcio. CHIAVACCI E GIUNTINI, DUE COLPI DI MERCATO PER L’AC QUARRATA OLIMPIA

Dall’Aglianese arriva il portiere Edoardo Giuntini e dal Casalguidi il difensore Alessio Chiavacci

QUARRATA. [a.b.] Con la politica dei piccoli passi il Quarrata mette a segno nell’arco di una settimana due colpi di mercato. Dopo l’importante conferma in blocco di quasi tutta la rosa della scorsa stagione, a arricchire il già forte reparto arretrato della squadra giallorossa di mister Agostiniani dal Casalguidi 1923 arriva Alessio Chiavacci e dall’Aglianese Calcio 1923 l’estremo difensore Edoardo Giuntini. Chiavacci, classe 97 è cresciuto nel G.S Pistoia Nord con trascorsi al Margine Coperta, AC Pisa 1909 e Aglianese dove ha conquistato la promozione in Eccellenza.

“Il difensore – si legge in un comunicato – arriva in giallorosso voglioso e consapevole di poter dare una grossa mano alla squadra giallorossa nel raggiungere gli obbiettivi prefissi”. L’arrivo a Quarrata di Edoardo Giuntini va invece a riempire la casella lasciata vuota dalla partenza di Giona Fedele.

Giuntini classe 2001 anche se giovanissimo porta con se l’esperienza maturata nell’Aglianese visto che ricopriva il ruolo di terzo portiere e quella maturata nella Lanciotto Campi lo scorso campionato in promozione interrotto poi causa l’emergenza covid.

“Con il suo arrivo mister Agostiniani avrà a disposizione in quel ruolo due giovanissimi che si contenderanno il posto da titolare visto che l’altro è il confermatissimo Francesco Cardillo classe 2002”.

“Dopo i due acquisti annunciati in settimana il DS Bracali si ritiene soddisfatto del suo operato aspettando il colpaccio che potrebbe arrivare a metà della prossima settimana, solo in quel momento si potrebbe dichiarare chiusa la campagna acquisti anche perché in preparazione sarà aggregato in prova anche Jordan Jr Pelle di nazionalità Inglese classe 92, attaccante esterno che ha militato nelle categorie minori inglesi. Come si dice in questi casi….. non ci resta che aspettare”.