calcio. COLLEGIO DI GARANZIA RESPINGE RICORSO FANO: LA PISTOIESE È IN SERIE C

PISTOIA. [a.b.] Dopo l’ufficializzazione dei ripescaggi in Serie C di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena dei giorni scorsi il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto oggi il ricorso presentato dalla squadra marchigiana Alma Juventus Fano contro l’inserimento della squadra arancione al quarto posto della graduatoria.

Da oggi pertanto anche la Pistoiese è stata ripescata e nell’imminente campionato di calcio disputerà la serie C.

Ecco il comunicato:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2021, presentato, in data 6 agosto 2021, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), nonché nei confronti dell’U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell’integrazione dei posti disponibili nell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione dalla stessa dell’odierna ricorrente, nonché di qualsiasi atto, anche incognito, prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo alla statuizione medesima. Respinge il ricorso”.

Questo il comunicato ufficiale della Us Pistoiese 1921:

La Us Pistoiese 1921 accoglie con grande soddisfazione quanto disposto in data odierna dal Collegio di Garanzia del Coni che apre la strada al ripescaggio della medesima in Serie C per la Stagione 2021/22. Nell’occasione si ringraziano gli avvocati Federico Menichini del Foro di Pisa e Federico Spinicci di quello di Pistoia che hanno assistito il nostro sodalizio.

Questa è la vittoria non solo della Società, ma della città intera. L’auspicio, a traguardo raggiunto, è che vi sia un crescente interesse verso i nostri colori! La Società intanto si metterà immediatamente all’opera in vista dell’imminente stagione sportiva che la vedrà di nuovo ai nastri di partenza tra i professionisti.