CALCIO, GIOVANI E SOCIALE: NASCE L’OLIMPIA PRATO

“Vogliamo costruire la prima vera polisportiva della città”. Il presidente è il commercialista Angelo Pecoraro. Nel weekend il debutto allo ‘Scirea’ di Chiesanuova con la squadra di calcio giovanile

PRATO. A Prato nasce una nuova società sportiva. Si chiama Olimpia Prato, già da questo weekend inizierà la propria attività in ambito calcistico dedicandosi ai bambini del vivaio, ma con gli anni l’ambizione è quella di diventare una vera e propria polisportiva capace di raggruppare molteplici discipline sportive al proprio interno. Il presidente dell’Olimpia Prato, i cui colori sociali sono il nero-oro e il bianco-rosso, è Angelo Pecoraro, 68 anni, commercialista e revisore contabile all’interno dell’omonimo studio professionale di via dei Ciliani a Prato. Alle spalle ha già esperienza nel mondo del calcio, è stato fra i promotori a metà anni ’70 della costruzione e dell’inaugurazione dell’impianto sportivo ‘Scirea’ e adesso ha deciso di intraprendere una nuova avventura sportiva.

“L’idea è quella di dare una nuova opportunità ai giovani del territorio – spiega Pecoraro —. Partiamo dal calcio giovanile, per poi allargarci ad altri sport e speriamo di potere avere la possibilità di contribuire a investire sulle infrastrutture sportive. Cominciamo con i bambini perché vogliamo portare un nuovo approccio nel mondo sportivo, con una specifica attenzione alla crescita dei bambini e a tutte le esigenze dei giorni d’oggi. Con i mesi, poi, vogliamo diffondere in città il concetto di polisportiva, che oggi a Prato manca, aggregando progetti, idee e opportunità”.

Come detto, l’attività dell’Olimpia Prato partirà sabato proprio dallo ‘Scirea’ di Chiesanuova. Qui la nuova società giocherà le partite casalinghe di calcio giovanile dei raggruppamenti Figc per la categoria ‘Piccoli Amici’. Nonostante si sia costituita da poco la società ha già un numero più che sufficiente di baby tesserati per prendere parte ai raggruppamenti primaverili della Figc.

Poi da primavera inizieranno gli open day dedicati a tutti quei bambini che ancora non sono tesserati per una società di calcio, così da ampliare il numero di squadre e categorie in vista della prossima stagione sportiva che inizierà a settembre.

“Il nome Olimpia Prato racchiude il nostro concetto di filosofia sportiva – aggiunge Pecoraro —. La parola Olimpia vuole richiamare la presenza di una multidisciplinarità di sport con un chiaro riferimento alle Olimpiadi, Prato invece vuole ricordare il legame con il territorio e l’obiettivo di aprirsi al bacino d’utenza di tutta la città e non solo di un quartiere.

Iniziamo a giocare allo Scirea, impianto dove abbiamo trovato grande disponibilità nel collaborare da parte del Chiesanuova. Un campo a cui sono particolarmente legato perché ai tempi del Quartiere 8, di cui ero vicepresidente (all’epoca il presidente era Giovanni Moschiti, oggi numero uno del Chiesanuova Calcio, ndr), mi ha visto impegnato in prima persona per la realizzazione e l’inaugurazione. L’idea è quella di collaborare col Chiesanuova per sviluppare l’impianto sportivo, sfruttando tutte le occasioni e le opportunità che si potranno presentare”.

Il match inaugurale della storia dell’Olimpia Prato sarà contro i pari età del Tobbiana, categoria Piccoli Amici. “Sarà un’emozione vedere i nostri bambini scendere in campo per la prima volta con le nuove maglie – conclude Pecoraro —. Intanto facciamo un appello alle altre società sportive di Prato: apriamo un dialogo e troviamo il percorso giusto per costruire una vera polisportiva multidisciplinare”.

[stefano de biase]