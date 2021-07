calcio. L’AC PRATO HA INGAGGIATO IL DIFENSORE IBRAHIMA DIALLO

Nato in Guinea nel 1998 ha indossato in serie C le maglie del Teramo e Fano

PRATO. La Società Associazione Calcio Prato SSD a RL comunica di aver ingaggiato il difensore Ibrahima Diallo classe 98

Il calciatore nativo della Guinea, prodotto del settore giovanile del Pescara. Ha indossato in serie C le maglie del Teramo e Fano

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Vastese con 31 presenze ed un gol

A Ibrahima un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura

