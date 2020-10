calcio. PROMOZIONE, PUNTEGGIO TENNISTICO PER L’ESORDIO DELL’AC QUARRATA OLIMPIA

Virtus Marina di Massa- Ac Quarrata Olimpia 1-6

QUARRATA. Esordio molto positivo per la squadra di Mister Agostiniani che liquida fuori casa la Virtus Marina di Massa con un punteggio tennistico 6-1. Tre gol per tempo e tante belle giocate ma solo per pochi intimi visto il divieto imposto.

Pronti via, Doumbia impegna severamente il portiere avversario. Al 17′ grande giocata dell’Ivoriano che serve l’assist ad Andrea Bonfanti per la rete del vantaggio. 25′ Andrea Bonfanti serve Barontini, tiro che batte sotto la traversa e 2 a 0. Prima di andare al riposo Felici serve Cortonesi che non sbaglia e mette dentro la palla del 3-0.

A inizio ripresa dopo pochi minuti Doumbia serve Cortonesi che fa poker. Ancora l’ivoriano in evidenza ma il portiere avversario gli nega il gol con un grande intervento. Al 70′ Cutini porta a 5 le reti grazie ancora all’assist di Doumbia. Al 75′ il gol della bandiera della Virtus su calcio di rigore assegnato per fallo di Corsini. 77′ Cortonesi cerca il tris il portiere respinge, Cutini e più veloce di tutti e mette dentro la palla del 6 a 1, sarà questo il risultato finale anche se nei restanti minuti tutti cercano di servire l’assist per la rete di Doumbia.

Mercoledì si replica con il ritorno di Coppa Italia che si disputerà allo stadio di Agliana contro Amici Miei, inizio ore 20,45.

[ac quarrata]