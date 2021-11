calcio. QUARRATA OLIMPIA, UN PAREGGIO CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA

Nel Campionato di Promozione: Pieve Fosciana- Quarrata Olimpia finisce 1-1. Bene invece i giallorossi nel campionato juniores regionali

QUARRATA. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per la squadra di mister Agostiniani che pur producendo nei 90′ minuti diverse azioni gol non riesce ad avere la meglio sul Pieve Fosciana. Primo tempo dove i giallorossi falliscono diverse opportunità per portarsi in vantaggio, al 33′ su calcio da fermo dalla trequarti battuto magistralmente da Dini. Nella ripresa la musica non cambia e con il Pieve in 10 uomini dal 15′ causa l’espulsione di Barsanti per doppia ammonizione, il Quarrata raddoppia lo sforzo nel tentativo di portare a casa l’intera posta messa in palio.

Alla mezz’ora arriva il meritato pareggio su calcio di rigore calciato da Picchianti e concesso dal direttore di gara per fallo su Lanzilli, nei minuti rimanenti i quarratini più volte sfiorano la rete della vittoria ma senza riuscirci. Finisce 1-1, un pareggio che non basta per mantenere la testa della classifica complice le vittorie di Real Cerretese e Ponte Buggianese. Sabato si giocherà l’anticipo al Raciti di Quarrata contro Maliseti Seano.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI: QUARRATA OLIMPIA – MEZZANA 3-0

Nella giornata di sabato la Juniores di Palmesano dopo tre sconfitte consecutive ritorna alla vittoria e lo fa con un secco 3-0 contro il Mezzana.

In gol nel primo tempo con Morelli e Gjeka, nella ripresa ci pensa Kamal a chiudere definitivamente la partita.

Nella prossima partita la Juniores se la vedrà contro la Galcianese.

[ac quarrata]