CALENDA A PISTOIA, TUTTO ESAURITO!

L’incontro promosso da Pistoia in Azione si terrà Domenica 28 novembre

PISTOIA. Dopo solo una settimana quasi tutti i posti erano stati prenotati e questo lunedì il portale Eventbrite ha registrato il totale esaurimento dei biglietti.

L’evento che si terrà presso il Pistoia Nursery Campus in via Bonellina 116 alle ore 21:00, vedrà Carlo Calenda, Europarlamentare e leader di Azione, presentare il manifesto del partito e discutere alcune delle tematiche più importanti sia a livello nazionale che in ambito locale. Attenzione particolare sarà rivolta ai giovani, alla transizione digitale e a quella ecologica.

Iacopo Vespignani, Consigliere comunale di Azione, commenta: “Siamo molto contenti di questa risposta da parte dei pistoiesi. Evidentemente il modo di fare politica di Azione e il risultato di Roma stanno creando interesse. In questo momento storico servono competenza, studio e pragmatismo. Azione vuole perseguire questo”.

Lorenzo Melani, resp. Comunicazione Pistoia in Azione: “Non mi aspettavo una tale reazione da parte delle persone, le invitavi, dicevi chi c’era e tutte si interessavano. Non so per quanti politici possa accadere tutto questo. Calenda è sicuramente un profilo affidabile e rassicurante”.

Tutto pronto quindi per Domenica. L’evento sarà ovviamente trasmesso live streaming sui social per permettere anche a chi non è riuscito a prenotarsi in tempo di vederlo da remoto.

[melani – pistoia in azione]