CALIENTE PER L’ESTATE ECCENTRICA AL CENTRO PECCI

In vista del Toscana Pride il Centro Pecci ospita giovedì 6 luglio un evento organizzato dal comitato di Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco

PRATO. Giovedì 6 luglio dalle ore 19.00 presso il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci ci sarà la serata “Caliente” by Haus of Sitri, con aperitivo e a seguire Drag Show con la serata disco che ha riempito le serate di Livorno.

Alle 18 la serata sarà aperta dalla presentazione di “Frenesia” (Fandango Libri, 2021), il primo romanzo di Flavio Nuccitelli che sarà presente e dialogherà con il direttore del Centro Pecci Stefano Collicelli Cagol. L’evento è la terza serata del programma dell’#EstateEccentrica ed è inserito all’interno del calendario del Toscana Pride, aspettando l’onda arcobaleno che arriverà a Firenze sabato 8 luglio, è organizzato dal nostro comitato di Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco con la collaborazione del Centro Pecci, sempre presente e disponibile per organizzare iniziative inclusive e di sensibilizzazione nel territorio pratese.

“Una serata importante — dichiara Marco Del Tongo, Presidente dell’associazione — che abbraccerà tutta la comunità Lgbtqia+.

Siamo contente e contenti della collaborazione proficua e continua con il Centro Pecci, che ci ha permesso di realizzare questo evento a poche ore dalla parata dell’8 luglio, alla quale sarà necessario partecipare tutte e tutti, visti anche gli sviluppi delle politiche di questo governo, con la evidente offensiva verso i diritti della comunità LGBTQIA+”.

“In linea con la sua missione – aggiunge Stefano Collicelli Cagol – di essere l’istituzione che promuove i valori della contemporaneità nella Regione Toscana, il Centro Pecci è lieto di organizzare una serata eccentrica per dare supporto alle ricerche artistiche ed espressive del mondo LGBTQIA+, sempre più al centro degli immaginari collettivi dell’arte, alla moda, alla musica, alla televisione”. Questo evento ci dà il segnale di come la città sia sempre in prima linea per i diritti e per la comunità. Vi aspettiamo tutt* al Pecci con i vostri corpi inTRANSigenti!

[arcigay prato pistoia l’asterisco]