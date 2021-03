CAMBIAMO!: “FRANE E BLACKOUT SEMPRE NEGLI STESSI LUOGHI”

“Anche se gli eventi atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti, non si può dare esclusivamente la colpa a questi, visto che negli anni si è fatto poco, per non dire nulla, per prevenire il dissesto idrogeologico dell’Appennino pistoiese”

MONTAGNA. A qualche tempo dai tragici eventi che hanno caratterizzato la Montagna Pistoiese nella prima parte dell’anno, vorremo fare qualche considerazione a freddo.

La prima che ci sentiamo di dire, è che leggendo i giornali degli ultimi dieci anni, le frane si verificano più o meno negli stessi posti, senza discostarsi più di tanto.

Persino i lunghi blackout, a pochi anni di distanza (una volta dovute al forte vento, quest’anno alla neve) sono ricapitati quasi negli stessi identici luoghi.

E se questa cosa è chiara per noi, che non siamo né tecnici né geologi, che aspettano gli enti preposti ad agire su quei punti specifici?

Di questi giorni è la denuncia dell’Ammp che segnala lo stato delle strade trattorabili, ormai ridotte a fossi in cui s’incanala l’acqua. Un grido d’allarme che speriamo non resti inascoltato.

Anche se gli eventi atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti, non si può dare esclusivamente la colpa a questi, visto che negli anni si è fatto poco, per non dire nulla, per prevenire il dissesto idrogeologico dell’Appennino pistoiese.

Antonio Gambetta Vianna

Marco Poli

Cambiamo con Toti montagna P.se

