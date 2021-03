cammino di san bartolomeo. RACCOLTA FONDI PER I LOCALI DELLA PRO LOCO DI SPEDALETTO

L’associazione vuole rendere accoglienti i locali del piano terra della canonica per l’accoglienza dei pellegrini che vi transitano e decidono di sostarvi. Obbiettivo 10 mila euro

SPEDALETTO. La Pro Loco di Spedaletto, il piccolo paese della Montagna Pistoiese situato a 15 km da Pistoia poco dopo il traforo della Collina sulla Ss 64 Porrettana, ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe, la popolare piattaforma americana di crowdfunding, per ristrutturare i locali della propria sede e adibirli a punto accoglienza pellegrini.

Il paese è infatti la penultima tappa, Pontepetri – Spedaletto, del Cammino di San Bartolomeo, il percorso devozionale che unisce i luoghi dedicati al santo tra l’Emilia e Toscana, in cui i viandanti possono sostare prima di giungere Pistoia.

Qui, l’associazione da anni impegnata nel collaborare attivamente per lo sviluppo del progetto, vuole rendere accoglienti i locali del piano terra della canonica, sia per uso della Pro Loco sia per l’accoglienza dei pellegrini che vi transitano e decidono di sostarvi.

“Essendo – fa sapere la Pro Loco – la nostra un’associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro e che opera esclusivamente con attività di volontariato, non abbiamo le disponibilità economiche per far fronte a tale ristrutturazione. Ogni aiuto che riceveremo è prezioso.”

Per aderire all’iniziativa e dare un contributo: https://gofund.me/e6febe80. Obbiettivo 10 mila euro.

Marco Ferrari

