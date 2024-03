CAMPIONATO UISP, PARI NELLO SCONTRO DIRETTO TRA KICKERS NARNALI E GIUSTI STEFANO

La capolista della competizione di calcio a 11 mantiene cinque punti di vantaggio sui rivali di Comeana. Tutto aperto anche nella lotta per il terzo posto

PRATO. Col pareggio a reti bianche nello scontro diretto i Kickers Narnali ipotecano il primato nella prima fase del campionato di calcio a 11 organizzato dall’Uisp Prato. La capolista impatta 0-0 a Comeana contro la diretta rivale per il titolo: il Giusti Stefano.

Una partita tiratissima, col risultato che alla fine premia in classifica la prima della classe che mantiene cinque punti di vantaggio sul Giusti Stefano, avendo tra l’altro una gara disputata in meno. Tutto invariato anche nella lotta per il gradino più basso del podio del campionato: il Signa 2007 vince e si mantiene a +2 sul Tavola a sua volta vincente nell’ultima giornata. Entrando nel dettaglio dei match il Signa 2007 si impone 6-2 sulla Polisportiva Sant’Andrea per merito delle doppietta di Saggio, Vanaria e Mancini.

Per gli avversari in gol Fratini e Orefice. Il Tavola invece vince di misura 1-0 sul Vergaio 2003 con gol di Degli Innocenti. Questi gli altri risultati dell’ottava giornata di ritorno del campionato. I Phoenix 2012 battono 2-1 a San Giusto il Prato con reti di Bonciolini e Gradi, che vanificano la marcatura locale di Braccini.

Pari 1-1 invece fra Bellini Giacomo e Real Chiesanuova, col botta e risposta firmato da Stilla e Lici. Bottino pieno anche per il Sant’Ippolito che ringrazia la tripletta di Donnini e i gol di Careccia e Alboretti per il 5-3 finale sull’Avis Verag Prato Est (per quest’ultimi a referto Campriani e Barisani, doppietta). Nel prossimo turno tutte le squadre in campo lunedì sera, fatta eccezione per il posticipo di Santa Lucia del martedì fra Avis Verag Prato Est e Prato. Nella classifica marcatori è lotta al vertice, tutti a quota 10 gol, fra Donnini, La Rosa, Mancini e Sciannamè.

In ambito di Coppa Uisp, fase regionale, da ricordare che il 13 marzo a Santa Lucia, ore 21.15, i Kickers Narnali ospiteranno l’Usap per la terza giornata della competizione. I pratesi al momento sono terzi a quota 3 punti, frutto di una vittoria, 2-0 sul Circolo Agrestone, e di un ko.

[stefano de biase]