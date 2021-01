CAMPO DA CALCIO SANT’IPPOLITO, PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE

Il bando si trova sulla piattaforma telematica di gestione delle gare dell’ente all’indirizzo web: https://gare.comune.prato.it/. Le domande dovranno pervenire entro le 13 di venerdì 19 febbraio

PRATO. È stato pubblicato on line, sulla piattaforma telematica di gestione delle gare del Comune, all’indirizzo web: https://gare.comune.prato.it/ sezione indagini di mercato, l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del campo da calcio Sant’Ippolito.

La manifestazione d’interesse è finalizzata a verificare la presenza di soggetti interessati alla gestione dell’impianto.

Tra questi avrà luogo successivamente la gara per l’affidamento del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (max 70 punti offerta tecnica e max 30 punti offerta economica).

La partecipazione alla manifestazione d’interesse non vincola i soggetti interessati a partecipare alla successiva fase di selezione tramite procedura negoziata.

L’affidamento della gestione avrà durata di 1 anno rinnovabile per un ulteriore anno e il gestore dovrà provvedere alla gestione in concessione della struttura, beneficiando delle entrate derivanti dallo sfruttamento economico funzionale dell’impianto.

Per poter partecipare è necessario prendere visione dell’avviso, in cui sono riportate le modalità e requisiti di partecipazione, le domande dovranno pervenire entro le 13 di venerdì 19 febbraio 2021 tramite la piattaforma telematica Tutto gare, dove è possibile consultare tutta la documentazione al link https://gare.comune.prato.it/archivio_indagini/.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i numeri 0574/1835038 – 1835039 o inviare una mail all’indirizzo serviziosport@comune.prato.it.

[comune di prato]