cantagallo. ASSEGNATI 34 MILA EURO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il sindaco Bongiorno: “Risorse messe a disposizione delle piccole imprese artigianali e commerciali”

CANTAGALLO. Il Comune di Cantagallo ha pubblicato la graduatoria provvisoria che prevede l’assegnazione di oltre 34 mila euro di contributi straordinari, a fondo perduto, destinati alle piccole aziende e alle microimprese, commerciali e artigianali. La graduatoria — dove vengono specificate le imprese e l’entità delle risorse assegnate — è consultabile sul sito del Suap dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

Sono 17 le imprese a cui sono stati riconosciuti contributi che, in generale, vanno da 1.500 a 3 mila euro. Risorse che andranno anche a sostegno della ripresa post alluvione. “È un contributo straordinario per il rimborso di spese di gestione e di investimento che le imprese del territorio hanno sostenuto nel corso dell’anno 2021 — mette in evidenza il sindaco Guglielmo Bongiorno — Arrivano dal Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali destinati alle aree interne che il Comune di Cantagallo è riuscito ad assicurarsi a seguito del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione in precedenza”.

Il contributo è stato quantificato in base all’importo e alla tipologia di spesa effettuata e documentata. I contributi vanno da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro per le spese di gestione, e tra 1.500 e 3.000 euro per le spese di investimento. Le risorse sono state distribuite fino ad esaurimento fondi, le domande ammissibili erano superiori all’importo stanziato e si è dato quindi priorità alle imprese che hanno registrato un maggior calo di fatturato. Su questa base sono state escluse due domande.

Le risorse del bando sono cumulabili con tutte le indennità e le agevolazioni varate a livello nazionale e regionale per l’emergenza post Covid. In modo particolare, per le spese di gestione, il contributo fa riferimento all’acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori, canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali e siti web, spese di canoni assicurativi.

Sul fronte delle spese d’investimento i contributi possono concorrere a supportare spese per la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’innovazione di prodotto e processo.

