cantagallo. DANNO AL COLLETTORE FOGNARIO, SVERSAMENTO SUL BISENZIO

Nella zona di Colle, già attivato l’intervento di ripristino

CANTAGALLO. Incidente nel primo pomeriggio in prossimità della zona industriale di Colle nel corso di un intervento di manutenzione in alveo per la rimozione di arbusti e piante condotto da un’impresa per conto del Consorzio di Bonifica.

Un albero è caduto in prossimità della riva danneggiando il collettore fognario che ha cominciato a sversare sul fiume Bisenzio.

Sul posto, oltre al sindaco Guglielmo Bongiorno, si sono recati immediatamente i tecnici dell’Unione dei Comuni e di Publiacqua.

È già stato avviato l’intervento di rispristino. Per quanto concerne lo sversamento sono state avvisate le autorità competenti.

[comune di cantagallo]