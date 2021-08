cantagallo. SOTTO CONTROLLO L’INCENDIO BOSCHIVO A GRICIGLIANA

Sono intervenuti 3 elicotteri e 8 squadre a terra. Il sindaco Bongiorno: “Nei prossimi giorni si potrebbe sollevare del fumo per la gran quantità di legno bagnato al suolo”

CANTAGALLO. [a.b.] Sotto controllo l’Incendio boschivo (misto di pini e ceduo) nella zona di Gricigliana, frazione del comune di Cantagallo in Val di Bisenzio. La forte pendenza, due linee elettriche dell’alta tensione e il vento moderato presente in zona hanno reso complicate le operazioni di spegnimento.

La sala operativa regionale ha inviato tre elicotteri che, con ripetuti sganci, hanno evitano il propagarsi delle fiamme verso la montagna. A terra, sotto il coordinamento di un direttore di operazioni, sono state impegnate 8 squadre di volontariato antincendio e operai forestali della Val di Bisenzio, oltre ai personale dei vigili del fuoco.

“Con uno scavatore – ha detto il sindaco Guglielmo Bongiorno – è stata creata una staccata per isolare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Nei prossimi giorni si potrebbe sollevare del fumo per la gran quantità di legno bagnato al suolo”.

Sul posto sono sopraggiunte autobotti per il rifornimento dei mezzi e ulteriori squadre per le operazioni di bonifica e controllo che proseguiranno per tutta la notte.

“Sono andato a ringraziare i responsabili Aib della Regione Toscana e del comune di Cantagallo – ha concluso il sindaco – i volontari Vab Prato e Valbisenzio e Centro di scienze naturali di Galceti, la polizia municipale e protezione civile Valbisensio, i volontari Cisom, le attività del comune per la tempestività negli interventi e per la disponibilità e collaborazione”.

La Regione Toscana intanto ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell’uso all’aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi