CANTIERI COMUNALI: IN QUESTO ANNO NUMEROSI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI SCUOLE, PALESTRE, CIMITERI E UFFICI PUBBLICI

PISTOIA. Sostenibilità, riqualificazione ed efficientamento energetico: è perseguendo questi tre obiettivi che nel corso dell’anno sono stati portati avanti, con continuità, interventi che hanno coinvolto scuole, impianti sportivi, ma anche cimiteri, uffici e altri edifici pubblici.

Lavori eseguiti dal reparto elettricisti dei cantieri comunali che permettono di mantenere gli impianti in sicurezza e garantirne il buon funzionamento, con un occhio di riguardo al miglioramento delle prestazioni, alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione i consumi.

«In questo anno con i cantieri comunali abbiamo fatto un enorme lavoro, intervenendo su vari fronti e ponendo una grande attenzione anche al rinnovamento dell’impiantistica elettrica – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini –. Vi è stata un’importante programmazione e una costante attenzione al patrimonio pubblico, un approccio che ci ha permesso di ottenere migliori standard di comfort e fruibilità di molti ambienti, proseguendo sul fronte dell’efficientamento energetico e della sicurezza degli impianti.»

In questi mesi, dunque, i cantieri comunali hanno portato avanti la manutenzione e la riqualificazione di numerosi impianti elettrici del patrimonio edilizio pubblico, che sono stati ammodernati e in alcuni casi adeguati all’attuale normativa in materia di efficientamento energetico.

Nuove sorgenti luminose sono state installate alla scuola dell’infanzia Bruno Ciari, alla Girandola, alla primaria di San Felice e all’edificio scolastico di Piteccio, dove il personale dei cantieri ha provveduto a sostituire tutte le lampade di emergenza, mentre al Piccolo Principe è stata perfezionata l’illuminazione esterna grazie al montaggio di moderni proiettori a led, così da migliorare la visibilità nelle ore serali.

Nuove lampade a led sono state montate anche in alcune aule dell’istituto Marconi-Frosini, dove è stata predisposta anche una postazione per il front office della scuola.

In materia di impianti sportivi, grazie alla disponibilità di un moderno trabattello, nelle palestre Martin Luther King, Leonardo da Vinci, Cino da Pistoia e nei palloni di pattinaggio di Valdibrana e delle Fornaci sono state sostituite le luci, per rendere gli impianti più fruibili per gli atleti. Rinnovata completamente, poi, alla palestra Bizzarri la linea di alimentazione della centrale termica.

Già programmati interventi per i prossimi mesi. Al Palacarrara, infatti, dove sono già state sostituite le lampade di emergenza, a gennaio verranno cambiate tutte le lampade dei corridoi e degli spazi antistanti i bar con altre a led, più moderne ed efficienti. Sempre a inizio anno, nelle palestre Cino e Masotti saranno sostituiti i motori degli infissi, così da migliorare l’automazione dei serramenti e agevolarne l’apertura.

Interventi anche in Palazzo di Giano e nelle altre sedi comunali. Nelle sale Sant’Agata e Grandonio sono stati sostituiti i fari alogeni con quelli a led, raggiungendo un maggiore comfort visivo grazie a una migliore illuminazione degli ambienti. Interventi anche in Santa Maria Cavaliera, a Palazzo Montemagni, in via dei Macelli e alle Fornaci. Sostituiti con fari a led i corpi illuminanti presenti sotto il loggiato di Palazzo Fabroni e nella scritta di “Palazzo Fabroni”, sempre a led, in modo da caratterizzare maggiormente l’ingresso della sede espositiva di via Santa.

Un intervento particolarmente significativo è stato eseguito a Villa Puccini di Scornio dove, nell’ambito dei lavori di riqualificazione e restauro, i cantieri comunali hanno riprogettato gli impianti elettrici esterni, ripristinando l’illuminazione con lampade a led, sostituendo i cavi e predisponendo il sito per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Inoltre, al cimitero della Vergine e a quello di Badia sono state ripristinate le lampade votive, così come avvenuto gradualmente in tanti campisanti comunali. In programmazione anche in quelli di Chiesina Montalese, Badia, Candeglia e Piteccio.

[comune di pistoia]