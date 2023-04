CANTIERI COMUNALI, PARTONO I LAVORI PER RIMUOVER L’ETERNIT

Previsto un intervento da 766.000 euro finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per 512.265 euro e dal Comune di Pistoia per 253.735 euro

PISTOIA. Al via i lavori di sostituzione del manto di copertura in lastre di eternit della palazzina direzionale dei Cantieri Comunali. L’intervento riguarda una superficie di circa 845 mq che sarà prima bonificata dal cemento amianto per poi realizzare un nuovo tetto ventilato, in modo da consentire agli ambienti un maggiore risparmio termico in inverno e una temperatura più fresca in estate. Sono inoltre previsti una serie di ulteriori lavori volti al recupero delle acque meteoriche per uso antincendio e per mitigare le ondate di calore nei mesi estivi.

L’intervento sarà eseguito in due fasi in modo da consentire agli operai comunali di continuare a utilizzare i rinnovati ambienti di spogliatoio, bagni e docce, creando meno disagio possibile ai dipendenti.

Intanto sono stati conclusi i lavori sul tetto di una parte dei magazzini del Cantiere Comunale con la bonifica di 1.130 mq di eternit e la posa di una nuova copertura ventilata.

L’intervento, per una spesa complessiva di 766.000 euro, è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per 512.265 euro e dal Comune di Pistoia per 253.735 euro.

Il tempo stimato per la realizzazione dei lavori sulla palazzina direzionale, la cui partenza è prevista nell’ultima settimana di aprile, è di 4 mesi.

Per permettere l’intervento, i dipendenti dell’area amministrativa del Cantiere Comunale saranno trasferiti nella sala letture diverse della Biblioteca San Giorgio, a piano terra per il tempo necessario alla conclusione dei lavori.

Per questo da venerdì 14 aprile la sala sarà chiusa al pubblico così da permettere i lavori di adeguamento alle nuove postazioni di lavoro, prima del trasferimento del personale del Cantiere Comunale.

Visto che gli utenti non potranno accedere a questa sala, le opere presenti potranno essere consultate temporaneamente attraverso la mediazione del personale della Biblioteca.

Tutti gli altri servizi offerti dalla San Giorgio non subiranno variazioni.

[comune di pistoia]