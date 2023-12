CAOS TPL, FRATELLI D’ITALIA RACCOGLIE A PRATO 250 FIRME IN UN POMERIGGIO

La mobilitazione su scala provinciale di Fratelli d’Italia andrà avanti anche nel prossimo weekend, con un altro banchino in centro storico

PRATO. Duecentocinquanta firme raccolte in un pomeriggio in piazza del Duomo a Prato. È il risultato ottenuto dal banchino allestito da Fratelli d’Italia nell’ambito della protesta contro i disservizi nel sistema di trasporto pubblico locale su gomma che ormai da più di un mese stanno caratterizzando il tpl sul territorio pratese e toscano. La campagna portata avanti da Fdi vuole dare maggiore forza alle mozioni presentate in Regione Toscana e nei vari consigli comunali del territorio pratese in cui si chiede la sospensione della fase del T2, cioè la sperimentazione iniziata a novembre da parte di Autolinee Toscane che ha portato a una valanga di proteste a causa di ritardi e corse saltate, con pesanti ripercussioni per pendolari e studenti.

La mobilitazione su scala provinciale di Fratelli d’Italia andrà avanti anche nel prossimo weekend, con un altro banchino in centro storico a cui prenderanno parte dirigenti del partito, militanti e simpatizzanti, con l’obiettivo di quantomeno raddoppiare il numero di firme raccolte contro l’attuale modalità di gestione del tpl in Toscana e a Prato.

“I cittadini hanno a cuore questo tema – spiega il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Matteo Mazzanti —. I risultati della nostra raccolta firme sono un’ulteriore testimonianza che i disagi sono reali e sentiti. Per questo nel prossimo weekend saremo di nuovo in centro storico ad ascoltare i pratesi e a fare campagna di sensibilizzazione sul problema.

Si parla tanto di mobilità sostenibile e transizione ecologica, ma senza livelli di servizio adeguati, restano soltanto slogan vuoti. La Regione Toscana ci ha portato in questa situazione e adesso deve assumersi le proprie responsabilità”.

Fratelli d’Italia oltre a chiedere la “sospensione” e il “rinvio” della fase del T2, invita la Regione Toscana a proporre il ripristino completo dei precedenti servizi fino al termine dell’anno scolastico 2023/2024, e caldeggia verso i gestori del tpl “un’attenta analisi che i tagli avranno sulle comunità locali”.

Infine, alla luce dei disservizi di queste settimane, Fratelli d’Italia si schiera a fianco dei cittadini per iniziative legali a tutela dei passeggeri del tpl da concertare assieme ai Comuni e alla Provincia di Prato.

“La somma di ritardi e disagi sta diventando sempre più inaccettabile – concludono da Fratelli d’Italia -. Adesso dopo tavoli, tante parole e promesse da parte degli amministratori di centrosinistra è arrivato il momento di dare risposte concrete all’utenza del tpl e a tutta la cittadinanza”.

[coordinamento provinciale fdi prato]