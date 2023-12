A mezzanotte, in piazza del Duomo gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il tradizionale brindisi al nuovo anno

PISTOIA. Capodanno in festa a Pistoia con “Fine d’anno in città”, un cartellone di 3 eventi per tutti, tra musica, teatro, arti circensi e clownerie, curato da Comune di Pistoia – servizio Cultura e tradizioni e ATP Teatri di Pistoia, che trasformerà la città in un palcoscenico ‘diffuso’, integrando il ventaglio di proposte di Pistoia Città del Natale.

Come ogni anno, il clou della serata è previsto in piazza del Duomo, dalle 23, con il Capodanno ‘70-80’, il live show di Radio Mitology che proporrà al pubblico la disco, la new wave, il rock, le ballate e i ‘tormentoni’ di questi due decenni, con il Dj set del DJ Gomma e la partecipazione del vocalist Charlie Blanco per un fine serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

A mezzanotte gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il tradizionale brindisi al nuovo anno. A seguire, fino alle 1, la seconda parte del concerto.

I festeggiamenti del 31 dicembre partono dal Funaro alle 17, con replica alle 22, con “Yes Land”, uno spettacolo di circo per tutti, ma particolarmente indirizzato ai più piccoli e alle loro famiglie. In scena, Giulio Lanzafame, con il suo universo di clown, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca di mettere ordine, senza riuscirci, nella sua caotica casa.

Il progetto solista di Giulio Lanzafame (ospite dei principali festival circensi in Italia e in Germania, Usa, Svizzera, Argentina, Belgio e Canada) unisce clownerie e tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti). Uno spettacolo prodotto da On Arts, con lo sguardo esterno di Mario Gumina e Oliver Delamare e la supervisione di Riccardo Strano.

Dalle 16 alle 23.30 alla Caffetteria del Funaro, merende e aperitivi ‘beneauguranti’ (per prenotazioni, tel. 0573 977225).

Al Teatro Manzoni, alle 21.30, Peppe Servillo & Solis String Quartet portano in scena un nuovo concerto, interamente dedicato a Renato Carosone. “Carosonamente” è un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo.

Dai classicissimi “Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere testi e canzoni melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘ e nove”. Un repertorio amatissimo, capace di parlare ed emozione più generazioni, ora affidato alla personalità carismatica di Peppe Servillo (voce) e all’ensemble composto da Luigi De Maio, Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (cello e chitarra).

Parte del ricavato dello spettacolo “Carosonamente” sarà devoluta alla FRO – Fondazione Radioterapia Oncologica onlus.

Prevendita: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 ( sabato ore 11-13/16-19; eccezionalmente, domenica 31 dicembre, la biglietteria aprirà dalle 16 alle 19 e nella sede dello spettacolo, anche un’ora prima dell’inizio dell’evento). Prevendita online su www.bigliettoveloce.it.

[comune di pistoia]