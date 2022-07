CARABINIERI FERITI DA DUE ALBANESI. LA SOLIDARIETÀ DELLA LEGA PRATO

Bresci e Clavier: Chi amministra i nostri territori deve finirla di voltarsi dall’altra parte

MONTEMURLO —PRATO. A nome di tutta la Lega di Prato desideriamo esprimere la nostra più viva solidarietà ai carabinieri rimasti feriti da due albanesi dopo un inseguimento a Montemurlo — affermano la consigliera provinciale Diletta Bresci ed il commissario comunale Lega Prato Luis Micheli Clavier —

Non possiamo non constatare la difficoltà con cui sono costretti ad operare ogni giorno i nostri uomini in divisa in una città e una provincia sempre più alla deriva e preda di delinquenti, e spesso, come è accaduto un questo caso, protagonisti di crimini sono stranieri senza permesso di soggiorno.

Chi amministra i nostri territori — proseguono Bresci e Clavier — deve finirla di voltarsi dall’altra parte o appellarsi ogni volta alla scusa della strumentalizzazione, lo chiediamo una volta per tutte: o iniziano a fare il loro dovere o se non sono in grado lasciassero.

