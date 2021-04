CARMIGNANO. ALIA, CHIUSO L’INFOPOINT IL 5 APRILE

CARMIGNANO. L’Infopoint di Alia Servizi Ambientali, ubicato presso la sede del Comune, in p.zza Matteotti n. 1, lunedì 5 aprile non sarà aperto al pubblico causa festività. Lo sportello sarà invece attivo il lunedì successivo, 12 aprile, come di consueto in orario pomeridiano (14.00-18.00).

Alia Servizi Ambientali ricorda agli utenti che è possibile recarsi anche agli altri sportelli, cui è possibile accedere anche senza prenotazioni, per richiedere informazioni e ritirare il kit domestico per le raccolte differenziate, sottolineando che quelli ubicati presso le sedi comunali seguono le regole di accesso dettate dall’Amministrazione di riferimento e sono dedicati soltanto a cittadini residenti.

