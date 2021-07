carmignano. ANGELA CASTIELLO CANDIDATA A SINDACO, CPAP: “È VERAMENTE CIVICA”

Castiello, presidente del Comitato provinciale area pratese, rappresenterà la coalizione dei partiti di centro destra

PRATO. Abbiamo appreso con gioia della candidatura di Angela Castiello, nostra Presidente, a sindaco di Carmignano richiesta dalla coalizione dei partiti di centro destra. Crediamo che non ci possa essere migliore scelta per Carmignano; Castiello è veramente civica, di respiro provinciale (il che non guasta affatto per il Montalbano), ma soprattutto una grandissima amante e conoscitrice di quello splendido territorio, parte della nostra Provincia.

Parlando a nome del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Area Pratese, come chiestomi, il nostro grande in bocca al lupo va a lei ed alla sua avventura come candidato sindaco, sicuri che il Montalbano saprà cogliere questa splendida ed inaspettata opportunità per il rilancio delle sue comunità.

Ad Angela va tutto il nostro incoraggiamento ad affrontare con spirito di servizio ed entusiasmo questa chiamata.

Dott. Fabio Nesti — Responsabile Stampa e Comunicazione Cpap