carmignano. ARRIVA LA NUOVA VIABILITÀ A SEANO

Istituiti sensi unici e creati un numero maggiore di posti auto

CARMIGNANO. [a.b.] È in corso in questi giorni la posa della segnaletica per la nuova viabilità che riguarderà una parte residenziale di Seano.

“Questa modifica alla viabilità — si legge in una nota del Comune — si è resa necessaria per dare maggiore sicurezza stradale, in particolare ai pedoni, oltre che per fornire un maggior numero di parcheggi. In quest’area alcune strade sono strette e prive di marciapiedi: il senso unico permette una maggiore sicurezza dei pedoni, una migliore regolamentazione del traffico veicolare e l’istituzione di molti nuovi parcheggi”.

Ecco cosa cambia.

Su quattro strade sarà istituito il senso unico:

◾

su via Don Minzoni, nel tratto di strada compreso tra via Baccheretana e via Morante (in direzione di via Morante) e nel tratto compreso tra via Montale e via Bacchelli (in direzione di via Bacchelli);

◾ su via Saba, nel tratto di strada compreso tra via Morante e via Lisi (in direzione di via Lisi);

◾ su via Morante, nel tratto di strada compreso tra via Baccheretana e via Morante (in direzione di via Morante) e nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Montale (in direzione di via Montale);

◾ su via Fratelli Rosselli, nel tratto di strada compreso tra via Saba e via Don Minzoni (in direzione di via Don Minzoni).

“In alcuni casi, i sensi unici porteranno i residenti a seguire un percorso obbligato per entrare o per uscire dalla propria via.

Nel complesso però, — conclude la nota — il quartiere vedrà un alleggerimento del traffico, specialmente in quelle strade dove oggi il doppio senso, i parcheggi e la sicurezza dei pedoni risultavano incompatibili fra loro”.