carmignano. C’È PASTO PER TE, PER NON LASCIARE NESSUNO AI MARGINI

Oggi un nuovo appuntamento al Circolo Arci 11 Giugno. Il contributo del Comune

CARMIGNANO. L’Amministrazione Comunale non lascia indietro nessuno. Fra le varie iniziative sociali di aiuto e supporto ai cittadini in difficoltà, ha scelto di contribuire anche a “C’è pasto per te”, l’iniziativa del Circolo Arci 11 Giugno di Carmignano che ogni settimana mette a tavola chiunque abbia voglia di gustare un piatto caldo in compagnia.

L’obiettivo di queste iniziative è, e sarà negli eventi futuri, avvicinare e rafforzare la nostra comunità senza lasciare nessuno ai margini.

“C’è Pasto per Te è un appuntamento che racchiude lo spirito di solidarietà costruttiva che ha sempre contraddistinto la Giunta Prestanti – spiega l’assessore al Sociale Federico Migaldi-. Per questo non abbiamo esitato a dare un forte contributo a questo progetto, in modo da permettere ai volontari dell’Arci di continuare a tendere una mano a chi ne ha bisogno.

Un pasto caldo, buono, assieme ad amici e conoscenti fa bene alla salute e al cuore“. Il tutto è nato da un’idea del consiglio del Circolo, presieduto dall’ex sindaco Doriano Cirri, anima dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento è per oggi giovedì 16 dicembre. Il menù propone due portate di pesce seguite da un dolce, che fanno da cornice ad un momento di socialità e solidarietà natalizia. La prenotazione è aperta a tutti e l’offerta è libera, e anzi, come specificato ironicamente nella locandina, spazia da 0 a 1000 euro. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0558712274.

[comune di carmignano]