carmignano. COVID-19, TAMPONE ANCORA POSITIVO PER IL SINDACO PRESTANTI

“Dovrò restare ancora in quarantena”

CARMIGNANO. [a.b.] Sta bene e non ha più sintomi da giorni il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ma il tampone di controllo ha dato nuovamente esito positivo per cui dovrà restare ancora in quarantena. “Si continua a lavorare per Carmignano – ha scritto – in versione smart working ma non si molla”. Il 21 ottobre scorso Prestanti aveva annunciato la sua positività al Covid.

Nonostante ciò ha continuato a aggiornare i cittadini sulla situazione dei contagi ed ha lanciato diversi appelli tra cui ieri l’invito ai ragazzi ad evitare i festeggiamenti di Hallowen.

Ieri a Carmignano si sono registrati 11 nuovi casi positivi.