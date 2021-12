carmignano. DAL PNRR ARRIVANO FONDI PER LA SICUREZZA DEL PONTE SULL’ARNO

Giovedì 30 dicembre dalle 9 alle 16 il ponte a Camaioni sarà chiuso per manutenzione dopo un incidente stradale

CARMIGNANO. Il Comune di Carmignano centra di nuovo il bersaglio: per la seconda volta è riuscito a ottenere i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e questa volta con un progetto sulle opere di manutenzione straordinaria del trafficato ponte sull’Arno in via La Nave, località Camaioni, che collega Carmignano alla strada statale 67 Livornese. L’ammontare dei fondi concessi è pari a 330.000 euro.

“Quel ponte è un nodo cruciale per i pendolari e per la mobilità turistica del nostro territorio – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Chiara Fratoni —. Garantirne la sicurezza è un dovere. Si tratta di una delle porte sull’area fiorentina e noi continueremo a investirci e curarla a dovere, tutelando però la bellezza e la qualità dell’aria delle nostre colline.

Mantenerla sarà la priorità, ma non faremo mai niente che potrà trasformare il Ponte alla Nave nella succursale della Fi-Pi-Li”.

La manutenzione e il miglioramento delle vie di trasporto è da sempre un tema fondamentale per la Giunta Prestanti, in quanto una viabilità urbana funzionale è alla base del buon vivere. La sicurezza dei cittadini sulla strada è sempre ai primi posti nell’agenda comunale e per questo è stato fondamentale aggiudicarsi i fondi stanziati dal PNRR grazie a un progetto serio e importante oltreché necessario.

A testimonianza di quanto sia prioritaria la sicurezza della viabilità, Fratoni annuncia anche che giovedì 30 dicembre dalle 9 alle 16 il Ponte sarà chiuso per ultimare il ripristino della struttura danneggiata durante un incidente stradale.

