carmignano. DISCARICA A CIELO APERTO A SEANO

La segnalazione di un lettore

CARMIGNANO. Siamo a Seano nel comune di Carmignano. In fondo alla Via Mario Sironi vi si trova un piazzale dove si affacciano una serie di capannoni, uno dei quali è adibito a “cantiere comunale” quale rimessaggio di macchine e attrezzature.

Orbene la parte posta sul lato destro del predetto piazzale, già da diverso tempo, viene utilizzata come discarica di vari materiali di risulta.

Un apposito cartello indica che si tratta di zona video sorvegliata da parte del Comune di Carmignano. È verosimile pensare che nessuno si sia mai accorto di niente?

Oppure non si è ritenuto utile intervenire?

[lettera firmata]