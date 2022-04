carmignano. DISCARICA A COMEANA, LEGA COMUNI MEDICEI: “AUSPICHIAMO QUANTO PRIMA LA RIMOZIONE”

Bresci e Spinelli: “Anche se si tratta di un’area privata, il rispetto dell’ambiente e del vivere comune non deve mai mancare”

CARMIGNANO. Le segnalazioni riportate dai cittadini sull’abbandono dei rifiuti, in larga parte speciali, sono preoccupanti. Tale abbandono ha fatto sì che si creasse una vera e propria discarica all’ex fabbrica Goti, a Comeana.

Anche se si tratta di un’area privata, il rispetto dell’ambiente e del vivere comune non deve mai mancare. Il comune deve fare la sua parte, per attivare i dovuti controlli e far sì che si prevengano situazioni del genere.

Senza un controllo fisico e costante del territorio si favoriscono episodi simili.

Auspichiamo quanto prima dei provvedimenti seri per la tutela dei residenti e dell’ambiente.

Diletta Bresci Commissario Lega Comuni Medicei

Gianni Spinelli Referente Lega Comuni Medicei