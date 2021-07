carmignano. ELEZIONI, IL CENTRODESTRA CANDIDA ANGELA CASTIELLO

Ieri mattina la presentazione della candidatura alla presenza dell’onorevole Mazzetti e dei senatori La Pietra e Vescovi

CARMIGNANO. Ieri mattina, negli spazi della Polisportiva “Bocca Medicea” di Seano, è stata presentata ufficialmente la candidatura a Sindaco di Carmignano di Angela Castiello e della lista “Centrodestra per Carmignano”. Erano presenti l’On. Erica Mazzetti (Forza Italia), i Senatori Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia) e Manuel Vescovi (Lega) e la rappresentanza politica, sociale e del tessuto economico e lavorativo del territorio carmignanese.

“Con questa candidatura, come Centrodestra – si legge in un comunicato — abbiamo voluto dimostrare che le divergenze attribuiteci nel corso degli ultimi mesi, erano pura immaginazione e che quando il lavoro segue la strada del sano e costruttivo confronto e della condivisione, il risultato non può che essere vincente.

Abbiamo svolto un lavoro capillare (e senza clamori) sul territorio. Angela è la persona che meglio rappresenta la sintesi di questa coalizione e gli interessi del territorio. Una persona dalla spiccata caratterizzazione civica, propositiva e piena di voglia di fare”.

Le (poche) critiche arrivate circa la connotazione territoriale e politica del candidato ieri sono state ampiamente superate e affrontate con concretezza a serenità, anticipando anche le domande del pubblico e dei giornalisti presenti.

La scelta del candidato si è focalizzata sulla “competenza” territoriale (che non sempre coincide con la residenza). Angela Castiello, infatti, da anni lavora con il CPAP (Comitato Provinciale Area Pratese, del quale è stata fino ad oggi Presidente) per la promozione e la valorizzazione del territorio carmignanese. Territorio che ella stessa definisce “la perla della Provincia di Prato”.

In effetti il primo punto programmatico del Candidato e di “Centrodestra per Carmignano” è la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, partendo dal turismo e dalle tipicità enogastronomiche. Promozione e valorizzazione che, se sfruttate a dovere, porteranno inevitabilmente riflessi in termini di ricchezza e benessere per tutta la comunità.

“Fino ad oggi Carmignano e le sue frazioni – continua la nota — hanno vissuto, incolpevoli, in un limbo imposto dall’immobilismo della uscente Amministrazione Comunale che verrà ricordata esclusivamente per gli scontri interni alla maggioranza e le defezioni dei vari Presidenti del Consiglio e Assessori.

La nostra sarà una coalizione, se pur politicamente schierata, a trazione civica. non nata per esclusivo senso di rivalsa o vendetta nei confronti dell’avversario politico.

La nostra è e sarà l’unica reale alternativa all’egemonia inconcludente di una sinistra fossilizzata a canoni e tradizioni troppo vecchie in un mondo in continua e rapidissima evoluzione”.

“Per questo – conclude la nota — chiediamo la fiducia degli abitanti di Carmignano. Siamo certi che già i primi 5 anni della nostra legislatura saranno sufficienti a dare un nuovo e più dinamico volto alla “perla della Provincia di Prato. Da oggi, insieme, ridefiniremo il futuro di Carmignano”.