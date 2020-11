carmignano. IL CAMPANO DELLA ROCCA SI COLORA DI VERDE

Stasera si celebra la Giornata mondiale sui tumori al pancreas e domani la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia

CARMIGNANO. Oggi si celebra la Giornata mondiale sui tumori al pancreas. Con un tasso di sopravvivenza di cinque anni, il cancro al pancreas è uno dei tumori con il più alto tasso di mortalità. Proprio per la difficoltà a curarlo, è fondamentale che le diagnosi siano fatte precocemente. La giornata di sensibilizzazione è volta proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo a questa malattia e a farne conoscere i sintomi, affinché sia riconosciuta per tempo ed aumentino le possibilità di intervento. Il viola è il colore che simboleggia questa ricorrenza annuale e con il quale domani sarà illuminato il campano.

Domani venerdì invece, come ogni 20 novembre, ricorre la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia: anniversario dell’approvazione della “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” del 20 novembre 1989.

Il verde, simbolo della vitalità, del rinnovamento e della speranza, è il colore con il quale saranno illuminati tanti monumenti in Italia, tra i quali il campano della nostra Rocca.

“Abbiamo deciso di aderire alle varie iniziative che colorano i monumenti – commenta l’assessore alle pari opportunità Stella Spinelli – perché lo riteniamo un modo diretto ed efficace per sensibilizzare le persone su questi temi e farle interrogare sulle cause. In questi giorni coloreremo il campano per due diritti importanti, confermando che noi ci siamo”.

“In questo periodo così difficile in cui ci troviamo a vivere – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Tamara Cecconi – i bambini sono tra quelli che più hanno visto limitati i propri diritti. Porre nuovamente l’attenzione su questo tema vuol dire implicitamente guardare al nostro futuro, di cui loro saranno protagonisti”.

[comune di carmignano]