carmignano. IL CIMITERO COMUNALE NECESSITA DI INTERVENTI

La Lega: “Si mettano in campo le risorse necessarie per i rifacimenti di cui il cimitero ha bisogno”

CARMIGNANO. Il cimitero di Carmignano necessita di interventi.

A testimoniarlo sono delle segnalazioni che ci hanno riportato alcuni cittadini carmignanesi: intonaco scrostato in vari punti e umidità.

È indecoroso, sia per chi vi riposa che per chi si reca in visita ai proprio cari estinti, tenere questo luogo abbandonato a se stesso.

Senza trascurare che con l’umidità si può paventare il rischio di infiltrazioni e danneggiare seriamente i loculi e i muri.

Auspichiamo che l’amministrazione intervenga quanto prima e provveda a mettere in campo le risorse necessarie per i rifacimenti di cui il cimitero ha bisogno.

Diletta Bresci Commissario Lega Comuni Medicei

Gianni Spinelli Referente Lega Carmignano