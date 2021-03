carmignano. IL COMUNE SI DOTA DI DUE CAMPI DA BASKET

Iniziati i lavori in via Redi a Carmignano e in via Leopardi a Comeana

CARMIGNANO. Sono partiti la scorsa settimana i lavori per la realizzazione di due campi da pallacanestro: uno ai giardini pubblici di via Redi a Carmignano e l’altro ai giardini pubblici di via Leopardi a Comeana.

In entrambi i casi, i campi vengono realizzati in aree già dotate sia di attrezzature ludiche adeguate ad una fascia d’età fra i 3 e i 12 anni, sia di campi da calcio.

I due campi, non regolamentari ed adibiti alla pratica amatoriale della pallacanestro, offriranno la possibilità di usufruire in modo libero e gratuito di un servizio utile soprattutto ai giovani per la propria crescita sportiva e personale.

“Anche se oggi il covid non ci permette di praticare gli sport di contatto – commenta il sindaco Edoardo Prestanti – continuiamo a lavorare guardando al futuro.

La socialità passa anche attraverso lo sport e sarà un aspetto cruciale da cui ripartire post pandemia, per incentivare i giovani a portare avanti i valori propri dello sport e del rispetto per il bene pubblico.

Questo è uno dei progetti che abbiamo messo in atto per farci trovare pronti ed offrire ai nostri ragazzi luoghi ed attrezzature idonee a praticare attività sportive e ricreative all’aria aperta”.

[comune di carmignano]