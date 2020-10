carmignano. IL SINDACO PRESTANTI: “SONO RISULTATO POSITIVO AL COVID!”

In isolamento da alcuni giorni ha ricevuto ieri l’esito del tampone

CARMIGNANO. [a.b.] “Purtroppo oggi pomeriggio è arrivata la conferma con l’esito positivo del tampone”. Ad annunciarlo ieri sul suo profilo Facebook il sindaco Edoardo Prestanti che dal 17 ottobre scorso a seguito dello sviluppo di una sintomatologia simile influenzale si era posto immediatamente in isolamento e sottoposto a tampone,

“Un mix di stati d’animo mi ha assalito – ha scritto — , in primo luogo paura, per la salute di tutte le persone che mi sono state vicine, i miei familiari, la mia compagna, gli amici e tutti i collaboratori che mi hanno affiancato in questi giorni di lavoro.

Ma anche rabbia: non riesco a farmene una ragione, ho preso tutte le precauzioni e le attenzioni del caso, con un approccio quasi maniacale. E anche un pizzico di tristezza. Non ci voleva proprio adesso che gli sforzi vanno raddoppiati per far fronte all’incalzare della pandemia. Mi ritrovo bloccato a casa”.

“Il sentimento che prevale, alla fine — continua — è la voglia di non mollare. Nella vita bisogna sempre cercare di cogliere, anche nei momenti più difficili, gli aspetti migliori e di fare fino in fondo il proprio dovere”.

“Forza Carmignano — conclude il sindaco Prestanti — andiamo avanti con coraggio e con responsabilità, è dai momenti difficili che se stiamo uniti e solidali ne usciremo migliori come persone e come popolo!”.