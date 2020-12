carmignano. IN ARRIVO UNA NUOVA VIABILITÀ A SEANO

Ecco come cambiano i sensi di marcia di alcune strade

CARMIGNANO. La frazione di Seano sarà soggetta, nelle prossime settimane, ad una modifica della viabilità.

In particolare su quattro strade sarà istituito il senso unico:

◾ su via Don Minzoni, nel tratto di strada compreso tra via Baccheretana e via Morante (in direzione di via Morante) e nel tratto compreso tra via Montale e via Bacchelli (in direzione di via Bacchelli);

◾ su via Saba, nel tratto di strada compreso tra via Morante e via Lisi (in direzione di via Lisi);

◾ su via Morante, nel tratto di strada compreso tra via Baccheretana e via Morante (in direzione di via Morante) e nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Montale (in direzione di via Montale);

◾ su via Fratelli Rosselli, nel tratto di strada compreso tra via Saba e via Don Minzoni (in direzione di via Don Minzoni).

Le strade in questione, avendo una larghezza della carreggiata particolarmente ridotta e priva di marciapiedi, necessitavano dell’istituzione del senso unico per garantire la sicurezza ai pedoni, oltre che per una migliore regolamentazione del traffico veicolare.

La nuova viabilità, infatti, è volta in modo particolare alla tutela dei pedoni, ma prospetta anche una più ampia possibilità di parcheggio per i residenti della zona.

[comune di carmignano]