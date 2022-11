carmignano. IN VIA CASTELLO MURA INDECOROSE

I rappresentanti della Lega Comuni Medicei: “Sarebbe l’ora di dare uno sguardo anche qui”

CARMIGNANO, “A Carmignano in via Castello quello che si presenta non è di certo un bello spettacolo.

Le mura che sorreggono il parcheggio sono in un evidente stato di trascuratezza. Oltre alle erbacce che le stanno ricoprendo, si nota il cemento che si sta sgretolando, tanto che ormai appaiono i ferri arrugginiti dell’armatura che sorregge il parcheggio.

Chiediamo quanto prima un intervento di chi di dovere, dal momento che il luogo in questione rappresenta un servizio utile alla comunità e lo stato in cui versa non è sicuramente decoroso.

Tempo fa è stato messo mano al parcheggio in via Levi a Seano, sarebbe ora di iniziare a dare uno sguardo anche qui.”

Diletta Bresci Segretario Lega Comuni Medicei

Gianni Spinelli Referente Lega Comuni Medicei