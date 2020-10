carmignano. INAUGURATO IL GIARDINO DELLA LEGALITÀ

Dedicato a Piera Tramuta ospiterà anche un albero di arancio in ricordo di Calogero, vittima della mafia

CARMIGNANO. [a.b.] Ieri pomeriggio il sindaco Edoardo Prestanti assieme al Presidio di Libera delle Colline Medicee Emanuele Riboli e al coordinamento provinciale di Libera Prato, alla presenza del dottor Salvatore Vella, magistrato antimafia, ha inaugurato a Comeana il giardino dedicato a Piera Tramuta, donna che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e per la giustizia.

“La vita di Piera – ha detto il sindaco Prestanti – è stata un esempio di onestà e la sua lotta è stata tanto garbata quanto appassionata .

Un albero di arancio verrà piantato nel suo ricordo ed in quello di Calogero, suo amato fratello morto-ammazzato colpito alle spalle, dai vigliacchi mafiosi sfidati in piazza da un uomo che non voleva versare “pizzi” per vendere le sue arance.

Il suo ricordo sarà, la linfa che farà crescere forte e robusto, nel giardino e simbolicamente nel cuore di tutti noi, l’Albero della Legalità”.

Toccanti le parole del magistrato antimafia Salvatore Vella, presente a Comeana per onorare la memoria di Piera, che ci ha ricordato l’importanza di “essere guerrieri “ e non spettatori nella lotta contro tutte le mafie, e quanto il coraggio (dal latino agire con cuore) sia fondamentale per far prevalere la luce della legalità, sulle tenebre delle mafie”.