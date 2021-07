carmignano. INCENDIO IN UN CANTIERE EDILE

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lombarda ed hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione e ai terreni agricoli adiacenti

CARMIGNANO. Nel pomeriggio di oggi una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Prato con il supporto di un’autobotte, è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno dell’area di un cantiere edile in Via Lombarda nel comune di Carmignano.

Un incendio stava interessando materiale vario posto all’esterno dell’edificio.

L’opera dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione ed ai terreni agricoli posti nelle immediate vicinanze.

