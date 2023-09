carmignano. LA PISCINA DI COMEANA RIAPRE CON UN NUOVO GESTORE. IL CGFS VINCE IL BANDO PROMOSSO DAL COMUNE

La data individuata per la ripartenza delle attività è quella del 16 ottobre. In corso gli interventi di manutenzione e di riavvio dei macchinari. Il progetto prevede anche la realizzazione di due campi da padel e di un container bar. Prestanti: “Nuova gestione di qualità”

CARMIGNANO. La piscina di Comeana riapre al pubblico. La data individuata dal Comune di Carmignano e dal nuovo gestore, il Centro Giovanile di Formazione Sportiva è quella di lunedì 16 ottobre. L’impianto, dopo il bando quinquennale promosso dalla giunta Prestanti e vinto dal Cgfs, è già stato messo a disposizione del Centro Giovanile, ma adesso servirà un periodo tecnico per le verifiche impiantistiche e per la riattivazione dei macchinari. Controlli in corso e che vedono i tecnici lavorare celermente per restituire il prima possibile alla cittadinanza la fruizione dell’impianto sportivo.

“La piscina riapre è questa volta lo fa con una nuova gestione all’insegna della qualità nell’offerta sportiva, in un approccio diretto alla promozione di uno sport come cura della salute e promozione di stili di vita sani – dice il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti —. A questo va aggiunto, quanto presente nel bando, cioè la possibilità di ampliare l’offerta e gli spazi sportivi”.

Il riferimento del primo cittadino è all’offerta tecnica presentata dal Cgfs. Il Centro Giovanile si occuperà dell’apertura e chiusura dell’impianto, della manutenzione ordinaria, del servizio di custodia, dei corsi per adulti, per bambini e del noleggio delle corsie per le società. Nello spazio verde antistante alla piscina si procederà poi con la realizzazione di due campi da padel, mentre nella parte a fianco delle vetrate che danno sulla piscina verrà installato un container bar. L’idea di fondo è quella di fare vivere tutto il giorno, da mattina a sera, e tutti i giorni l’area sportiva.

“Voglio complimentarmi con il Comune di Carmignano perché con questo modello gestionale va a garantire una presenza importante, quella della piscina di Comeana, che offrirà un luogo di divertimento, sport e aggregazione a tutto il territorio della provincia di Prato – sottolinea il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai —.

È un modello di sviluppo e di attenzione al mondo dello sport che va ad ampliare l’offerta sportiva, promuovendo la salute e il benessere di tutta la comunità”.

La piscina resterà a sei corsie, ci sarà la scuola di nuoto col modello pratese che sarà esportato anche a Comeana, e poi la collaborazione con le scuole. La domenica ci sarà il nuoto libero, e la presenza di corsie a disposizione dell’acquaticità fra bambini e genitori. Con le associazioni locali, infine, il Cgfs cercherà di organizzare eventi che possano coniugare sport ed enogastronomia.

“Questa è una piscina che diventa importante per tutto il sistema natatorio pratese – aggiunge il presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi –. Cercheremo di organizzare eventi sportivi e di farla vivere tutto l’anno, anche con l’allestimento dei centri estivi. Cercheremo di portare avanti anche la collaborazione con le società sportive del territorio così da organizzare manifestazioni condivise”.

“La piscina riapre, abbiamo un nuovo gestore e tante novità che amplieranno l’offerta sportiva, ma non solo – conclude l’assessore allo sport del Comune di Carmignano, Jacopo Palloni —. Come assessorato abbiamo deciso che il nuovo bando dovesse guardare al futuro: un impianto polivalente non solo da un punto di vista sportivo, ma anche sociale con un nuovo punto ristoro. Siamo fiduciosi su un cambio di passo del nostro impianto con il nuovo gestore diventando una attrattiva sportiva di rilievo a livello provinciale, e oltre”.

[di biase/montaleni]