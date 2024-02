carmignano. LA VISITAZIONE DEL PONTORMO SARÀ SPOSTATA NELLA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO

Il commento del sindaco Edoardo Prestanti: “Se l’opera è finalmente in salvo adesso deve iniziare il lavoro necessario per trovare le risorse utili al restauro della chiesa affinché il capolavoro del Pontormo possa tornare il prima possibile a casa”

CARMIGNANO – POGGIO A CAIANO. [a.b.] “La Visitazione sarà spostata nella Villa medicea di Poggio a Caiano: la Curia con il benestare degli organi proposti alla tutela dell’opera ha scelto Poggio a Caiano per ospitare l’opera del Pontormo e tutte le opere conservate nella nostra Pieve, bisognosa di restauri”, lo scrive il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti dopo la conferma arrivata su facebook dallo stesso sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Prestanti.

“Auguriamo – continua Prestanti – buon lavoro al Direttore del Polo Museale Toscano, Stefano Casciu, e al Sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. Ringraziamo inoltre, tutti i soggetti che si sono spesi per la tutela e valorizzazione della Visitazione, dalla Regione Toscana, al Ministero dei Beni Culturali, a tutto il nostro consiglio comunale”.

“Il mio ringraziamento – continua – va anche ai tanti concittadini che in questi mesi si sono mobilitati a tutela del legame fra la Visitazione e il nostro territorio, ricordando che questa soluzione era anche una di quelle proposte in occasione dell’incontro pubblico, dove si chiedeva di mantenere l’opera sui territori medicei.

Ora si apre infatti, una nuova fase, quella della collaborazione e della sottoscrizione di un protocollo di intesa per la valorizzazione turistica dei territori medicei, all’insegna dell’opera del Pontormo, e al contempo la raccolta fondi necessaria per il restauro del complesso parrocchiale di San Michele e San Francesco”.

“Con il Sindaco Palandri ci siamo già sentiti, e siamo concordi di lavorare assieme per il bene del territorio mediceo. Ribadisco a tutte le parti in causa, la nostra volontà a farci parte attiva e propositiva affinchè la Visitazione, e con essa tutte le opere che compongono il corpus della chiesa possano tornare nel nostro territorio nei tempi più brevi possibili ed a prescindere da quelli che saranno necessari per il restauro del complesso che la ospita da sempre, individuando in loco uno spazio comunale che abbia I requisiti richiesti per la conservazione dell’opera e per la sua valorizzazione e fruizione”.

“È nostra ferma convinzione — conclude il sindaco di Carmignano — che sopra tutto venga il bene delle nostre opere e del complesso parrocchiale, patrimonio identitario della nostra comunità. Se l’opera è finalmente in salvo adesso deve iniziare il lavoro necessario per trovare le risorse utili al restauro della chiesa affinché il capolavoro del Pontormo possa tornare il prima possibile a casa”.