carmignano. MALCONTENTO DEI CITTADINI DI BACCHERETO E SEANO PER L’INSTALLAZIONE DELLA NUOVA ANTENNA

Il movimento cinque stelle nel 2020 aveva presentato una mozione al consiglio comunale che prevedeva un Piano di Localizzazione Antenne. Castiello (centrodestra per Carmignano: “Il sindaco deve fare il proprio dovere e mettere in atto tutte le procedure a tutela dei propri cittadini”

CARMIGNANO. Dopo Seano anche Bacchereto è interessata dalla nuova installazione di un’antenna di telefonia mobile, e anche nella frazione ci sono stati malumori e forti critiche. Il sindaco Prestanti ha dichiarato che il Comune non ha poteri decisionali neanche sulla localizzazione.

Ed è qui che il sindaco dimentica una mozione di fondamentale importanza, approvata all’unanimità per consentire la “Zonizzazione elettromagnetica del territorio di Carmignano” con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 14/05/2020.

La zonizzazione elettromagnetica permetterebbe una semplificazione delle pratiche di autorizzazione e di controllo per le nuove installazioni o l’aggiornamento delle esistenti.

La mozione approvata prevedeva che, l’amministrazione comunale, entro il 2021, si sarebbe attivata nel

1)“predisporre” un Piano di Localizzazione Antenne ovvero una zonizzazione elettromagnetica, tramite un ente terzo e indipendente esperto nella predisposizione di tali piani, passando attraverso le opportune procedure;

2) valutare la creazione di un’infrastruttura sul territorio per il monitoraggio in continuo dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici mediati sui 6 minuti, come da raccomandazione europea, con indicazione delle nuove installazioni programmate e disponibili ai cittadini su portale georeferenziato;

3) prevedere che tutte le richieste di nuova installazione siano fatte nel rispetto della zonizzazione elettromagnetica e siano accompagnate da un documento di valutazione rischi sulla salute pubblica predisposto dal gestore per ciascuna richiesta presentata”.

Se il piano di localizzazione antenne fosse stato effettuato entro il 2021, oggi non saremmo a questionare sull’installazione delle antenne di Seano e Bacchereto.

La negligenza e i ritardi della giunta Prestanti sono le cause di questa situazione incresciosa. Il sindaco dichiara che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, il primo a farlo deve essere proprio lui.

A Seano il Comune si è attivato per spostare l’antenna da via Don Milani a via Giorgio La Pira dopo i malumori e le preoccupazioni dei cittadini, a questo proposito ho presentato un’interrogazione per capire il motivo delle preoccupazioni e dello spostamento dell’installazione dell’antenna ed inoltre per capire se i cittadini sono stati informati sulle tematiche di tutela della salute, come disciplina la L.R. 6-10-2011 n. 49 in materia di impianti di radiocomunicazione.

Sono molto dispiaciuta del clima di tensione che si è venuto a creare, il sindaco deve fare il proprio dovere e mettere in atto tutte le procedure a tutela dei propri cittadini, il piano di localizzazione antenne è urgente, sono passati 3 anni dall’approvazione, ad oggi avremmo avuto uno strumento fondamentale per prevenire preoccupazioni, più che lecite, da parte della cittadinanza.

Da parte mia, come consigliere comunale di opposizione, sono a disposizione per agire nel più breve tempo possibile affinché le zone scoperte da segnale, abbiano un buon servizio di linea sempre ponendo come priorità la salute dei cittadini.

Consigliere Comunale

Capogruppo Centrodestra per Carmignano

Dott.ssa Angela Castiello