carmignano. NUOVA ILLUMINAZIONE PER LA ROCCA

Muro ripulito completamente e ricostruita una porzione di muro di contenimento per circa 10mq pericolanti

CARMIGNANO. È stato messo in atto l’intervento di revisione e rifacimento dell’impianto elettrico lungo i percorsi pedonali e nei punti strategici della Rocca di Carmignano. L’intervento è mirato al miglioramento dell’accessibilità e alla messa in sicurezza, da un punto di vista elettrico e di illuminazione, del complesso storico e dei suoi camminamenti e punti accessibili al pubblico.

Opera che si pone anche l’obiettivo di valorizzare tutto il contesto del parco monumentale, esaltandone la bellezza e la visibilità.

Questi lavori si sono resi necessari per far fronte ai danneggiamenti riscontrati ad alcune parti dell’impianto di illuminazione esistente: alcuni corpi illuminanti risultano mancanti o danneggiati. L’impianto esistente verrà quindi integrato con nuovi corpi illuminanti nelle zone attualmente sprovviste e si provvederà all’installazione di nuovi quadri elettrici removibili, da utilizzare in occasione degli eventi pubblici che periodicamente vengono organizzati all’interno della Rocca.

Un recupero dei percorsi pedonali anche dal punto di vista illuminotecnico, consentirà di raggiungere gli spazi che si aprono all’interno del complesso murario in piena sicurezza, valorizzando l’intero parco monumentale all’interno del quale sarà possibile svolgere manifestazioni culturali ed eventi pubblici.

A tal proposito, è stato redatto un nuovo studio illuminotecnico basato sui nuovi corpi illuminanti a segnapasso, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che vengono installati lungo tutti i percorsi pedonali.

L’intervento si pone all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione della Rocca, comprendente anche il ripristino del vialetto sul lato est e la ricostruzione di una porzione di muro di contenimento a monte del vialetto pedonale, per circa 10mq pericolanti.

“La Rocca è il simbolo del nostro Comune – afferma il sindaco Edoardo Prestanti – e con questo intervento andiamo a darle il valore che merita, mettendola al contempo in sicurezza per l’accesso serale. Ci auguriamo che le normative anticontagio ci permettano, durante la prossima estate, di riaprire i cancelli del complesso monumentale organizzando eventi che riportino vita sociale nei luoghi d’incontro carmignanesi, a partire da quelli più simbolici come la Rocca”.

[comune di carmignano]