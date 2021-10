carmignano. PRESTANTI BIS: “UN RISULTATO CHE PREMIA UNA POLITICA MAI GRIDATA E MAI ARROGANTE”

Il riconfermato sindaco dedica la vittoria al padre e alla moglie

CARMIGNANO. All’indomani della propria rielezione a sindaco interviene Edoardo Prestanti con una dichiarazione: “Il risultato e la maggioranza popolare larga di ieri premia una politica mai gridata è mai arrogante che affronta i problemi con umiltà, con la gentilezza delle idee e con l’onestà del lavoro. È con questa impostazione che ci apprestiamo a governare anche per i prossimi 5 anni.

Lo faremo con maggior impegno per affrontare quei punti programmatici eredità dei 5 anni passati e che abbiamo individuato con i cittadini nel percorso partecipato iniziato a giugno per costruire la Carmignano di domani.

Un grande grazie a tutta la cittadinanza che c’ha appoggiato in questa missione e a tutte quelle donne e quell’uomini che gratuitamente, in prima linea e con spirito di servizio si sono spesi per la nostra causa.

Dedico la vittoria a mio babbo perché gli ho sottratto troppo tempo in questi anni e a mia moglie per la stessa motivazione ma con la promessa che adesso non sarà più così”.