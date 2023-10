carmignano. SI INAUGURA LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE FURBA

Domani il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

CARMIGNANO. Domani sabato 28 ottobre alle ore 10 sarà inaugurata la passerella sul Torrente Furba, che unisce gli argini tra Seano e Poggetto.

Il programma dell’evento prevede in apertura la performance di Francesca Stampone dal titolo “Sponde”. Al taglio del nastro sarà presente assieme ai sindaci di Carmignano e di Poggio a Caiano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Seguirà un rinfresco e brindisi al Parco Museo Quinto Martini allestito dal Bio-Distretto del Montalbano.

“Carmignano – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – è da sempre in prima linea nella promozione di un territorio sostenibile con stili di vita ecologici, la mobilita dolce è centrale per completare il quadro a cui si aggiunge il turismo lento che questo progetto promuove.

Un trait d’union fra natura, storia, cultura ed enogastronomia, un collegamento fondamentale per plasmare il parco della Piana e un primo asset di mobilità dolce dentro il Distretto Biologico”.

[comune di carmignano]