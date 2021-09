carmignano. SPECIALE ELEZIONI 2021, LE INDICAZIONI DELLA PREFETTURA

Si vota domenica 3 dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15

CARMIGNANO. Si rende noto che in occasione delle elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Carmignano, gli elettori potranno recarsi a votare domenica 3 ottobre, dalle 07,00 alle 23,00, e lunedì 4 ottobre dalle 07,00 alle 15,00.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno lunedì 4 ottobre, subito dopo la chiusura della votazione.

Si precisa che i dati relativi all’affluenza ed ai risultati delle elezioni saranno resi noti, come di consueto, anche attraverso il sito internet della Prefettura di Prato (www.prefettura.it/prato).

I dati nazionali relativi alle consultazioni elettorali che si terranno il 3 e il 4 ottobre potranno essere visionati in un apposita sezione del sito internet del Ministero dell’Interno, raggiungibile da quello della Prefettura attraverso un apposito link “Speciale Elezioni 2021”.

Sarà operativo anche un seggio speciale, istituito ai sensi del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117, costituito da personale sanitario designato dall’Azienda USL Toscana Centro, incaricato della raccolta del voto degli elettori che non possono uscire da casa perché in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario a causa del COVID-19.

Si informa, inoltre, che in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle consultazioni elettorali dell’anno 2021 i Ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un apposito protocollo sanitario, consultabile sul sito internet della Prefettura, al fine di contemperare il diritto al voto con quello alla salute.

Si evidenzia, infine, che a partire da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. I rappresentanti di lista presenti presso i seggio sono autorizzati comunque a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

Come in occasione di precedenti elezioni, specifiche regole sono previste per garantire il diritto di voto degli elettori affetti da patologie che impediscono loro di camminare o di votare senza l’assistenza di un accompagnatore. Per dettagliate informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.

[bagnolesi – prefettura di prato]